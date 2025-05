Niega Galindo que haya crisis de inseguridad

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, negó que en el municipio se viva una crisis de seguridad a comparación con otras demarcaciones del estado; sin embargo, puntualizó que no se ha trabajado lo suficiente en coordinar la seguridad en los tres órdenes de gobierno.

Esto luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona calificara como ineficiente la labor de la Policía Municipal de la capital ante el reciente asalto y homicidio de una mujer ocurrido el pasado 10 de mayo.

Al respecto, el edil capitalino consideró que el titular del Ejecutivo estatal es mal informado por parte de su equipo; sin embargo, puntualizó que el ayuntamiento está a la disposición para generar una estrategia de seguridad coordinada.

“Al revés yo me pongo a la disposición de ellos que nos convoque, no sé si ustedes sepan ¿cuál es la estrategia de seguridad? Hay una mesa de paz en la que ya nada más damos informes y no se habla de ninguna estrategia pública de los tres órdenes de gobierno, si algo ha fallado creo es que no se ha comprendido que la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que no busca que la seguridad pública se politice ni exista señalamientos donde no se tenga toda la información, al referirse a las recientes declaraciones del Gobernador del Estado, “él es un hombre de buena fe en este tema y uno tiene que creer en sus colaboradores, por eso me atrevo a decir que no le están diciendo bien las cosas”.

Finalmente, reiteró que la administración municipal se encuentra lista para coordinarse en una estrategia de seguridad integral.