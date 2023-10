Niega Gallardo amenazas contra activistas; "ni pierdo el tiempo", dice (video)

"No, no, no. Es totalmente falso (que se emitan amenazas). Ya no saben qué hacer para llamar la atención ellos. Ellos son los que están causando los caos", reviró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona ante la aseveración que amenaza a la promotora del amparo para la declaratoria de municipalización de Villa de Pozos.

Este jueves, organizaciones civiles acusaron que el mandatario estatal amenaza a quienes promueven amparos en contra de las obras y acciones de su administración y lo responsabilizaron "de cualquier daño personal o patrimonial" del que pueda ser víctima la ciudadana.

El mandatario estatal aseveró que desde la administración estatal se ha combatido por la vía jurídica todas las inconformidades, al grado que, en el asunto del barrio de San Miguelito se obtuvo una resolución favorable.

Gallardo Cardona dijo que no se molesta por la presentación de recursos jurídicos que retrasan las intervenciones, porque al final se reanudan y "bueno, pues la verdad, es que ellos son los quedan mal", añadió.

Cuestionado sobre si detrás de los amparos se encuentra Francisco Xavier Nava Palacios, ex alcalde capitalino -y uno de los principales opositores del gallardismo-, respondió que "ya sabemos y Dios los bendiga. Yo la verdad ni pierdo el tiempo con ellos".

"Nosotros estamos haciéndolo conforme a la ley y conforme a derecho, y el derecho no lo va a dar siempre a nosotros porque los hemos hecho bien. El tema de ellos, es querer llamar la atención", declaró.