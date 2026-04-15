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Niega PRI usar espacios públicos para afiliaciones

Aseguran que las adhesiones al partido, se hace de manera digital y directa

Por Ana Paula Vázquez

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
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Niega PRI usar espacios públicos para afiliaciones

El Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí negó que exista un uso de espacios públicos para procesos de afiliación partidista, luego de señalamientos por presuntas actividades del partido en la alcaldía de Villa Juárez, donde habrían participado trabajadores municipales en un proceso de registro interno.

Al respecto, la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, aseguró que la afiliación del partido no se realiza en oficinas ni en espacios gubernamentales, sino de manera digital y directa con simpatizantes. "No tenemos necesidad de andar afiliando y mucho menos lastimando a lo mejor algún municipio con este tema", afirmó.

De acuerdo con las denuncias difundidas, entre los participantes se encontraría personal del ayuntamiento, incluido el secretario general de la presidencia municipal, Osvaldo Cruz Martínez, durante una jornada de afiliación realizada en instalaciones del Palacio Municipal.

La dirigente estatal sostuvo que el proceso se mantiene fuera de estructuras institucionales. "Hemos sido muy cuidadosos, he sido muy puntual, y la afiliación la estamos haciendo todos electrónica", dijo, al señalar que el partido no opera desde instalaciones públicas ni oficinas partidistas para estos fines.

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En ese mismo contexto, Rocha Medina defendió la estrategia de "defensores de México" impulsada por el PRI, al argumentar que no está vinculada con afiliaciones ni candidaturas. "No es para que sean candidatos ni mucho menos... es un tema de defensores, convocamos a la sociedad civil a que se sume", expresó, al insistir en que cualquier persona puede participar sin ser militante del partido.

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