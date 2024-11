No avanza desaparición del Interapas

La iniciativa para extinguir al Interapas se encuentra en “stand by” ante la falta de respuesta por parte de los municipios involucrados a las solicitudes de opinión requeridas por la Comisión de Agua del Congreso del Estado, comentó la diputada Nancy Jeanine García Hernández.

La legisladora, presidenta de esta comisión legislativa, señaló que sería anticonstitucional continuar con el dictamen para que el Poder Legislativo concrete la desaparición del organismo operador de agua, sin tomar en cuenta las opiniones de los municipios.

“Sí se requiere la opinión, de hecho se habían ya mandado solicitudes, cuando salió la iniciativa se les había mandado un comunicado o solicitud de opinión a los municipios y no tenemos respuesta En ese sentido nosotros tomamos la decisión detener el tema”, comentó.

García Hernández apuntó que sería ya hasta el siguiente año, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, cuando se podría aprobar la desaparición del Interapas, solicitando una prórroga para que no caduque la iniciativa, pues concretarla en los dos meses restantes del 2024 resultaría caótico, señaló.

La diputada mencionó también el convenio que realizó el Concejo Municipal de Villa de Pozos con Interpas para continuar con la prestación del servicio de agua, por lo que desaparecerlo afectaría también al nuevo municipio.

“Nosotros estamos en la espera (...) no me ha llegado ninguna información de ningún tipo, ni de parte de los municipios, ni de parte del organismo operador, ni de parte de ningún otro funcionario. En ese sentido yo no puedo actuar a ciegas sin tener información o documentación”, concluyó.