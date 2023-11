No debe haber policías sin certificar: RGB

Tras la detención de ocho policías sin el registro federal necesario para trabajar

en Moctezuma, el diputado Rubén Guajardo Barrera hizo un llamado a los presidentes municipales para que se comprometan con la capacitación y certificación de sus policías municipales.

Señaló que en caso de existir elementos que no cumplan con los requisitos de control y confianza o con el Certificado Único Policial, se dará inicio al procedimiento ante la Comisión de Orden para darlos de baja.

Guajardo Barrera, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, comentó que se deben llevar a cabo los exámenes de control y confianza, según lo acordado con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, los cuales ayudan a prevenir problemas como lo sucedido con la Policía Municipal de Moctezuma.

“Hacemos un exhorto a que se cumpla por parte de los ayuntamientos este acuerdo y que no lo dejen como algo que no se tiene que hacer. Esto es lo que sucede cuando no se hacen acciones preventivas para evaluar a los elementos de seguridad”, comentó el legislador.

Señaló que el problema no radica en la falta de recursos, porque los ayuntamientos deben invertir ingresos propios para llevar a cabo las evaluaciones necesarias.