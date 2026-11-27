No habrá alzas en la capital: Toro Reyna
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La propuesta de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de la Capital no generará aumentos en ninguno de sus rubros y mucho menos, en los que se refiere a derechos por trámites u operatividad de las empresas, advirtió Korina Toro Reyna, titular de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San
Luis Potosí.
Dijo Toro Reyna que la ley 2027 no generará aumentos en ninguno de los trámites relacionados por ejemplo con la apertura de empresas o su operación y refrendo de permisos.
Añadió que por el contrario, incluye estímulos fiscales para emprendedores, mujeres y madres solteras, además de personas que están trabajando por la economía circular.
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Agregó que ya vienen estipulados los estímulos en las materias del comercio y desarrollo económico, de manera que se vinculen y sea posible el acceso a esos estímulos fiscales.
Dijo que está enterada de las propuestas de regidoras capitalinas para estimular a los emprendedores, pero serán revisadas en la Comisión de Desarrollo Económico la próxima semana.
Añadió que por lo regular, los regidores trabajan las iniciativas y luego pasan directamente a las comisiones edilicias para su revisión, se les aprueba y desde las direcciones deben hacerlas valer.
Explicó que en el caso particular de las iniciativas anunciadas por las regidoras capitalinas, entran a mesas de trabajo.
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