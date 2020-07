No habrá sanciones por ignorar medidas sanitarias: G. Morales

El uso de la fuerza pública no garantizará una disminución de contagios de coronavirus, así lo consideró el delegado de los Programas Integrales del Gobierno Federal, Gabino Morales Mendoza.

Dijo que en otros países se ha comprobado que no ha funcionado la represión o el uso de la fuerza pública en contra de quienes no aplican las medidas sanitarias contra el coronavirus.

Observó cómo la represión no ha sido un factor para contener los contagios del virus, por lo que es un tema de conciencia y voluntad de cada persona.

Morales Mendoza señaló que es responsabilidad de todos sumar esfuerzos para contener el virus de Covid-19; al mismo tiempo que aseguró que no se aplicarán medidas más estrictas de prevención y no por cuestiones políticas, sino porque no funcionan.

Dijo que hay dos temas en la agenda que no se pueden politizar, uno de ellos es la salud, caso concreto el del coronavirus y el otro es en materia de seguridad.