No hay aún una ubicación definida para el centro migratorio en SLP: Carreras

El gobierno estatal se encuentra a la espera de que se definan las políticas migratorias, ahora que asumió el poder el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en sustitución de Tonatiuh Guillén.

El gobernador Juan Manuel Carreras López, aclaró que al momento no se cuenta con ningún lugar definido para establecer el centro migratorio en la entidad, "ahorita no tenemos una petición, no hemos recibido tal asunto, ya que sólo hemos tenido comunicación extraoficial, por eso tenemos que esperar".

Aseguró que a partir del planteamiento que realice el gobierno federal, se encontrarán en condiciones de fijar una postura, al igual que las autoridades municipales, "en ambos casos estaremos con la mejor disposición de coadyuvar en la política migratoria que fije el Estado Mexicano".

Consideró que hasta no conocer esa nueva estrategia en materia migratoria, se podrá saber el rol que jugarán las entidades localizadas al centro de la República Mexicana.

"La política migratoria se va a centrar mucho en las partes fronterizas del Sur y Norte, y se tiene que ver el papel del centro del país".

El mandatario estatal recordó que esas políticas tendrán que ser con apego a la ley y respeto a los Derechos Humanos; con relación a ofertar empleos a esos migrantes, dijo que todo dependerá de los acuerdos migratorios que pacte el Gobierno Federal.