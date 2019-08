No hay indicios del uso de aplicación en caso Mitzi

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra en la mejor disposición para apoyar en lo que requiera la Fiscalía General del Estado, en relación a la información de los servicios de transporte que se prestan a través de plataformas, ya que presuntamente la joven Mitzi utilizó un auto de plataforma antes de perder la vida.

Fernando Chávez Méndez, titular de la SCT indicó que existían señalamientos de que la hoy occisa había utilizado un servicio por medio de plataforma, situación que a la fecha la Fiscalía según sus investigaciones, no registra ningún indicio de que haya existido esa relación.

"No se tiene ningún registro del viaje, y ya hablé con personal de la Fiscalía y me dicen que la información que tienen no arroja esos indicios de que haya utilizado ese servicio, pero que aún continúan investigando".