SLP

No hay municipios con sequía en San Luis Potosí

Comenzó el año con buen nivel de humedad en la entidad

Por Samuel Moreno

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
No hay municipios con sequía en San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí comenzó 2026 sin afectaciones por sequía en la totalidad de su territorio, de acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía en México, que lo ubica con 100 por ciento de su superficie libre de condiciones anormalmente secas.

El reporte contrasta con la situación del norte del país, donde entidades como Coahuila y Tamaulipas presentan porcentajes importantes de sequía en distintos niveles, además de una alta proporción de municipios con afectaciones.

A nivel nacional, solo 6.6 por ciento del territorio registra sequía de moderada a excepcional, una disminución atribuida a las lluvias recientes asociadas a frentes fríos y eventos de norte, que han favorecido la recuperación hídrica en varias regiones.

El informe también señala que ningún municipio potosino se encuentra dentro de los 93 con sequía ni de los 119 catalogados como anormalmente secos en el país, lo que mantiene a la entidad entre las zonas con mejor disponibilidad de agua al inicio del año.

Otros estados del Centro y Bajío, como Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas, comparten condiciones favorables, mientras que la problemática persiste principalmente en la cuenca del Río Bravo y regiones con menor captación de lluvias.

