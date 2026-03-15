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No hay Plan B en subasta: Galindo

Los recursos de la venta de predios municipales son para obras, señalaron

Por Rolando Morales

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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No hay Plan B en subasta: Galindo

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Ayuntamiento no contempla un "plan B" en caso de que no se logre subastar la totalidad de los 18 inmuebles de propiedad municipal que se pretenden vender para financiar obra pública.

El edil explicó que la estrategia depende directamente de los recursos que se obtengan en las subastas, por lo que las obras se realizarán únicamente en la medida en que el dinero alcance. "Si de los 18 terrenos se subastan 10, veré qué alcanza con esos 10; si alcanza para una obra, se hará una; si alcanza para dos, se harán dos", señaló.

Precisó que el Cabildo ya definió cuatro proyectos prioritarios a ejecutar con los recursos obtenidos: la intervención en El Saucito, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Maravillas, obras en la salida a Guadalajara y la ampliación de la vialidad conocida anteriormente como Río Españita, ahora denominada Jacobo Payán Latuff.

Galindo Ceballos subrayó que la legislación y el acuerdo del Cabildo establecen que el dinero que se obtenga de la subasta debe destinarse exclusivamente a obra social, por lo que no puede utilizarse para gasto corriente del Ayuntamiento, como combustible, contratación de personal u otros rubros administrativos.

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El presidente municipal añadió que, en caso de que no se logre vender alguno de los predios, simplemente no se realizará la obra correspondiente con ese recurso; sin embargo, no descartó que algunos proyectos puedan ejecutarse posteriormente.

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