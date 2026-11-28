¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque ya hay varias subestaciones trabajando, a la utilidad completa de la Planta de Ciclo Combinado de electricidad en el municipio de Villa de Reyes le queda mucho camino por recorrer, porque la disponibilidad de energía sin la forma de distribuirla ha provocado que empresas de gran tamaño desistan de invertir en San Luis Potosí.

Hay un desfase importante en el tiempo de implementación, generación de infraestructura y entrada en operación con usuarios que requieran del servicio.

La presidente de la república Claudia Sheinbaum inauguró el esquema de producción de energía a través de esa vía, pero es fecha que la infraestructura completa no está lista para que la use la industria.

Para el expresidente estatal y ex presidente nacional de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y de la Asociación Potosina de Constructores de Instalaciones Electromecánicas, y ahora presidente de la Comisión de Camerización (Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo de Infraestructura Electromecánica) de la actual, el esquema no funciona como tal porque la Comisión Federal de Electricidad está pidiendo a los inversionistas privados que hagan su propia infraestructura, cuando esa pudiera ser una de las obligaciones del estado para fomentar la inversión en industria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo hace una prospectiva optimista, porque dice tener datos de que se está trabajando fuerte para tener más disponibilidad, por ejemplo con la operación de la Subestación Rodrigo, otra subestación detrás del desarrollo comercial, habitacional y de oficinas conocido como The Park y una más de 30 megawatts en el municipio de Villa de Reyes. "Sí se está trabajando".

ENERGÍA, SÍ; CÓMO

TOMARLA, NO

El diagnóstico del empresario especializado, se refiere a un proyecto de ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica y disminución del consumo de aguas subterráneas, pero también, el de la poca seriedad de los alcances de los proyectos, como ocurre con la Comisión Federal de Electricidad, al emprender una obra de creación de la planta de ciclo combinado incompleta, al carecer de la infraestructura suficiente para satisfacer la demanda, hecho que de entrada marca un obstáculo para la distribución de la energía.

Explica que la conexión ya está en proceso y esa es una ventaja para el caso de la capacidad adicional de generación de energía. La planta de ciclo combinado sustituyó a la termoeléctrica utilizada por décadas, con el consecuente precio a pagar en el alto consumo de agua y el abatimiento del acuífero del valle de Villa de Reyes.

Sin embargo, no hay manera amplia de tomar la energía, considerando el desfase en tiempo y el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no recibe los recursos de manera tan inmediata como se quisiera.

¿INFRAESTRUCTURA? SOL

SI NO CUESTA AL ESTADO

Añadió que cuando un inversionista va a ocupar una carga relativamente grande, la CFE le pide que haga todas las obras de infraestructura. El empresario que elabore un proyecto está obligado a construir, a pagar y acceder la infraestructura y entonces el estado le proporciona la energía.

"La Comisión Federal de Electricidad ha tenido problemas económicos y está permitiendo que los usuarios realicen esa inversión y no la desarrollen ellos como antes lo hacían".

La historia se remonta a un proyecto construido con base en una demanda máxima de de consumo de la planta termoeléctrica de 10 megawatts, con la ampliación del proyecto a trabajar con una demanda de consumo de 21 a 22 megawatts a finales de 2028 o en el transcurso de 2029.

La planta en operación tiene una capacidad real de 437 megawatts y la anterior, la tradicional termoeléctrica, tenía capacidad de 700 megawatts pero su eficiencia era muy baja y alcanzaba los 260 o 270 megawatts, pero nunca se le utilizó en su totalidad.

Recordó que para utilizarla, la obligación sería generar todas las líneas de transmisión, de distribución y subestaciones necesarias, precisamente las que no existen.

Sin embargo, la empresa paraestatal deja que las empresas que desarrollan su propia infraestructura, aporten lo más que se pueda, y esa es precisamente la causa por la que aún sigue reinando la Comisión Federal de Electricidad, si se considera que no paga todo.

La infraestructura creada en San Luis Potosí ofrece una desventaja adicional: aunque se carezca de lo necesario para la distribución, la Comisión Federal de Electricidad ofrece en sí misma y en su propio nombre, la característica principal de que por ser de carácter nacional, nada garantiza que la energía disponible se quede en territorio potosino. Un ejemplo de aprovechamiento o en su caso desaprovechamiento de la energía es el caso de Chiapas, donde se puede contar con la infraestructura pero no con la demanda suficiente.

OPORTUNIDAD

INDUSTRIAL PERDIDA

El especialista, empresario y dirigente advierte que la falta de infraestructura también aleja de las oportunidades para el acceso a la energía suficiente, aquella que permita facilitar el consumo y atraer la industria que la utilice.

"La oportunidad para la industria, radica en que hay generación de energía, pero no cómo tomarla, o en su caso arriesgarse a tomarla a muy alto costo".

Dijo que él personalmente ha atestiguado que llegan empresas a San Luis Potosí a realizar el scouting, y por ejemplo hay compañías que necesitan una disponibilidad determinada y la infraestructura local no permite hacerle llegar toda la energía que requiere. De esta forma, la necesidad de inversión se dispara. Ello provoca que las empresas se vayan a un lugar donde sí tienen la disponibilidad.

"Sí se ha perdido inversión en San Luis Potosí y me consta... Hay empresas que se han movido por falta de disponibilidad de la infraestructura".

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Para el caso de la producción de automóviles y en su caso las compañías satélites de autopartes, la planta BMW está registrada con el desarrollo de un proyecto que alcanzaría los cien megawatts.

En el caso particular de la empresa alemana, su trabajo demanda más consumo de energía para la operación de la planta de fabricación de vehículos eléctricos, que comenzará a comercializar sus productos y la exportación a partir del primer semestre de 2027.

"No creo que dejen ir como tal a las empresas, pero el problema es que muchas llegan de repente y demandan determinada energía que en realidad no hay, pero les ofrecen generar la infraestructura dentro de un año y para entonces, ya hasta están operando en otros estados".