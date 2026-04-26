No le interesa a La Pila ser municipio

La titular de la Delegación Municipal de La Pila, Daniela Cid González, afirmó que hasta el momento no existe una manifestación ciudadana que impulse la municipalización de esta demarcación, pese al exhorto realizado en agosto de 2025 por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que los habitantes analizaran la posibilidad de separarse del ayuntamiento capitalino.

La funcionaria señaló que, a diferencia de lo ocurrido en Villa de Pozos donde se registró un movimiento social que promovía convertirse en municipio, en La Pila no se ha presentado una iniciativa similar. Indicó que, al menos durante su gestión, ninguna persona o grupo ha expresado formalmente la intención de avanzar hacia ese proceso.

Cid González explicó que personal de la delegación ha realizado recorridos en distintas comunidades de la zona y tampoco han identificado una organización ciudadana interesada en impulsar la municipalización. En ese sentido, reiteró que no hay indicios de que la población esté promoviendo activamente la separación administrativa del municipio de la capital.

La delegada subrayó que, hasta ahora, el tema no ha sido planteado por los habitantes, por lo que no existe una base social que permita iniciar un procedimiento en ese sentido.

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Cabe recordar que en el pasado mes de agosto del 2025 en un evento publico el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, invitó a habitantes de la delegación La Pila a buscar su municipalización, tomando como ejemplo el proceso que llevó a Villa de Pozos a separarse del Ayuntamiento capitalino, y durante el evento público pidió al senador Gilberto Hernández Villafuerte organizar comités vecinales para impulsar la iniciativa, consultando a los asistentes si deseaban convertirse en municipio.