No llega dinero para la alerta de género

El subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de gobierno del estado, Ulises Valencia Gordillo, indicó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra la Mujer (Conavim), aún no ha depositado a la entidad los 26.3 millones de pesos que concursaron y obtuvieron para el manejo de los programas de la Alerta de Violencia de Género.

Al mismo tiempo que desconoció cuánto es lo que el estado destina en total para la Alerta de Violencia de Género.

En entrevista, el funcionario señaló que el estado dispone de más de 3.1 millones de pesos para proyectos relacionados con la AVG, de acuerdo con un reporte de la Conavim.

Indicó que 20 millones de pesos se destinarán a la construcción del Nuevo Centro de Justicia para las Mujeres y otros 6.3 millones de pesos para financiar siete proyectos específicos.

Sin embargo, el funcionario reveló que la administración estatal aún no dispone de esos recursos. "¿Por qué no se ha ejercido? Porque no nos han dado el dinero. Está acordado. Está presupuestado y tenemos que ejercerlo".

Valencia Gordillo agregó que "probablemente", el dinero comprometido llegará en septiembre próximo. "Pero hasta el día de hoy, la Conavim no ha depositado un solo peso de los 26 millones de pesos que se obtuvieron".

El entrevistado puntualizó que este recurso federal tiene que ser ejercido antes de diciembre, pero que al tratarse de la edificación de una obra, la Conavim tendrá que supervisar que el recurso sea recibido y que la obra sea adjudicada a un constructor.

Se le interrogó sobre el monto presupuestal total que se destina en San Luis Potosí a este rubro. "No lo sabemos ¿por qué?, porque es un presupuesto transversal, cuánto dinero le destina la SSPE, y cuánto la Fiscalía, ya que cuentan con una partida", indicó.

El funcionario aclaró, que la Secretaría General de Gobierno no será la encargada de administrar esos fondos, ya que los 6 millones restantes van destinados a siete dependencias, para proyectos específicos de prevención. El reporte de la Conavim señalaba como entidad receptora a esta dependencia estatal.

Con todo y la actualización, el presupuesto federal para la Alerta de Violencia de Género queda muy por debajo de los 116 millones de pesos que se proyecta entregar a los partidos políticos en 2020.