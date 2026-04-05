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No procesan hasta 26 sitios de exterminio

Sin razón, la FGE ha ido postergando las diligencias, denuncia colectivo

Por Ana Paula Vázquez

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
No procesan hasta 26 sitios de exterminio

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene 26 sitios de exterminio positivos sin procesar en San Luis Potosí, algunos con años de rezago, denunció Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros.

Fiscalía General mantiene rezago en sitios de exterminio

Advierte que las diligencias quedaron suspendidas durante los últimos dos años pese a tratarse de puntos donde existen restos calcinados, prendas de vestir y otros indicios vinculados con personas desaparecidas.

La cifra incluye 18 lugares previamente identificados por la fiscalía y ocho más aportados por el colectivo, todos considerados positivos dentro de las líneas de búsqueda.

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Reprogramación de diligencias tras reunión con Unidad Especializada

Tras una reunión con la nueva titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Karla Victoria García Laura, las familias lograron que estos puntos fueran reprogramados para su procesamiento, levantamiento de indicios y prospección, trabajos que permanecían frenados desde la llegada de la actual fiscal general, María Manuela García Cázares.

"Estamos trabajando con esas minutas firmadas, que no las firma la Fiscal General, pero bueno, ni falta que hace. Es una persona que nos ha invisibilizado", señaló.

Uno de los casos más recientes se ubica en la localidad La Mesita, Matehula, donde la semana pasada se recuperó una muestra completa de restos óseos calcinados, además de prendas. Sin embargo, Edith Pérez advirtió que aún quedaron diligencias pendientes, por lo que será necesario regresar para continuar con el procesamiento completo del lugar.

La activista alertó que los hallazgos continúan expandiéndose en el estado. En días recientes fueron ubicados dos puntos más en la Huasteca, además de un presunto campo de adiestramiento en Tamuín. A estos registros se suman municipios como Tamasopo, El Naranjo, Cárdenas y Ciudad del Maíz, donde las búsquedas han permitido detectar más zonas con indicios.

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