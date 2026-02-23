No remunerado gran parte del trabajo femenino
En la entidad potosina, el tiempo dedicado al cuidado del hogar y de personas dependientes representa una "segunda jornada" para miles de mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El estudio revela que más de la mitad del tiempo total de trabajo en el país corresponde a labores no remuneradas, una tendencia que también se refleja en San Luis Potosí, donde las mujeres concentran la mayor parte de estas actividades, desde tareas domésticas hasta el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas.
En promedio, las mujeres destinan 39.7 horas semanales a trabajo no pagado, más del doble que los hombres, quienes dedican alrededor de 18.2 horas. Esta diferencia impacta directamente en su disponibilidad para integrarse o permanecer en empleos formales, así como en sus ingresos y posibilidades de desarrollo profesional.
no te pierdas estas noticias
Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas
Redacción
PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.
UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos
Pulso Online
Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica
Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
Pulso Online
La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.