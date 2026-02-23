logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Fotogalería

Ganadores premios BAFTA 2026: cine británico y dirección premiados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No remunerado gran parte del trabajo femenino

Por Samuel Moreno

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
No remunerado gran parte del trabajo femenino

En la entidad potosina, el tiempo dedicado al cuidado del hogar y de personas dependientes representa una "segunda jornada" para miles de mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio revela que más de la mitad del tiempo total de trabajo en el país corresponde a labores no remuneradas, una tendencia que también se refleja en San Luis Potosí, donde las mujeres concentran la mayor parte de estas actividades, desde tareas domésticas hasta el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas.

En promedio, las mujeres destinan 39.7 horas semanales a trabajo no pagado, más del doble que los hombres, quienes dedican alrededor de 18.2 horas. Esta diferencia impacta directamente en su disponibilidad para integrarse o permanecer en empleos formales, así como en sus ingresos y posibilidades de desarrollo profesional.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas
    Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas

    Incendios activos en SLP han consumido más de 200 hectáreas

    SLP

    Redacción

    PC reporta avances en el control de siniestros activos en la entidad.

    UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos
    UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos

    UASLP garantiza flexibilidad a estudiantes afectados por bloqueos

    SLP

    Pulso Online

    Bloqueos en carreteras afectan regreso a clases de estudiantes foráneos; UASLP garantiza flexibilidad académica

    Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado
    Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado

    Confirma SEGE clases presenciales este lunes en todo el estado

    SLP

    Pulso Online

    La dependencia estatal reafirma que la educación es prioridad y pide manejar la información con responsabilidad.

    Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán
    Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán

    Rita Ozalia Rodríguez lidera encuentro con militantes en Huehuetlán

    SLP

    Redacción

    La presidenta estatal de Morena en San Luis Potosí se reunió con militantes y autoridades locales para revisar la estructura del partido.