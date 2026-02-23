No remunerado gran parte del trabajo femenino

En la entidad potosina, el tiempo dedicado al cuidado del hogar y de personas dependientes representa una "segunda jornada" para miles de mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio revela que más de la mitad del tiempo total de trabajo en el país corresponde a labores no remuneradas, una tendencia que también se refleja en San Luis Potosí, donde las mujeres concentran la mayor parte de estas actividades, desde tareas domésticas hasta el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas.

En promedio, las mujeres destinan 39.7 horas semanales a trabajo no pagado, más del doble que los hombres, quienes dedican alrededor de 18.2 horas. Esta diferencia impacta directamente en su disponibilidad para integrarse o permanecer en empleos formales, así como en sus ingresos y posibilidades de desarrollo profesional.