“No se destinó más recursos a Clínicas Rosa”

Las clínicas Rosa funcionan con el mismo presupuesto cubierto en el contrato de servicio, por lo tanto, ya no se amplió ningún presupuesto, aseguró el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Este miércoles, el mandatario estatal inauguró un nuevo complejo en la colonia Quintas de la Hacienda, ubicada al oriente del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

“Estas son con el mismo presupuesto que ya está pagado. Ya no se metió más presupuesto, es el mismo presupuesto; no se le dio ampliación a nada. De hecho, estas son las que estaban por abrirse desde cuando”, declaró.

El pasado 17 de septiembre, Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, afirmó que la ampliación del mismo no implicará más gastos, pese a que en el contrato se prevé una vigencia de cinco meses de dicho programa.

El 4 de septiembre se dio a conocer que tal contrato asciende a 68.2 millones de pesos y venció el 18 de septiembre.

La atención abarca consultas médicas, dentales, exámenes de la vista y de laboratorio, así como entrega de medicinas para mujeres en 11 consultorios del estado.

“Es que comprende en su caso la posibilidad de cubrir hasta el fin de año. No, no, no implica más gasto, es con la misma cantidad”, comentó Noé Lara en dicha entrevista.