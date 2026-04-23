Nombramientos de la Unesco, orgullo y compromiso: EGC

Acompañado por la comunidad literaria y distintos sectores sociales y con la presencia de Andrés Morales, representante de la Unesco en México, el alcalde Enrique Galindo develó este miércoles en la Plaza de San Francisco la placa conmemorativa al nombramiento que recibió San Luis Capital como Ciudad Creativa de la Literatura.

El Presidente Municipal dijo que no se trata de solo una placa, sino de un legado para la ciudad, por los beneficios que implica para San Luis Potosí.

Este nombramiento como Ciudad Creativa se une a las designaciones como Ciudad del Aprendizaje y Ciudad Patrimonio, por lo que nuestra ciudad cuenta con los tres nombramientos que otorga Unesco. "Este es un compromiso para nosotros, para todos los potosinos, porque debemos mantener estos nombramientos, son un orgullo para la ciudad".

En el evento, Andrés Morales, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, destacó que hoy la Capital se convierte en una de las pocas ciudades en México y en el Mundo, en tener estas tres honrosas distinciones de manera simultánea y que además destaca por el fuerte impulso que se da al arte literario, ya que el Festival Letras en San Luis ya es un referente internacional.

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Con este nombramiento como Ciudad Creativa, recibido el año pasado, San Luis Potosí se integra a una red mundial de 246 ciudades que tratan de alcanzar juntas un objetivo común: otorgar un papel de primer plano a la creatividad y las industrias culturales en sus planes de ordenación territorial y urbanística, y cooperar activamente en el plano internacional a tal fin.

Tras el evento protocolario, los escritores potosinos, el representante de la Unesco y el Presidente Municipal, develaron la placa en el emblemático Jardín de San Francisco, junto a las placas por los nombramientos, en 2010 como Ciudad Patrimonio y en 2024 como Ciudad del Aprendizaje.