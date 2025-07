Nombran a militar en la Comisión Estatal de Búsqueda

Son militares con grado, los nuevos titulares del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, Información e Inteligencia (C5-i2) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Desaparecidos.

A ese respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que en el caso de la Comisión de Búsqueda de Personas, la persona que recibió su nombramiento el lunes fue el capitán Israel Mendoza Espinoza, quien suplirá las labores de Leobardo Aguilar Orihuela, en tanto que para el C5-i2, fue nombrado el capitán retirado Ángel Orta, un militar que prestará sus servicios, pero que ya desempeñaba cargos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

Precisó que en el caso del C5-i2, dijo que Ángel Orta sustituye a Luis Esteban Macías.

“Por ahí vi unas notas de que no estaban de acuerdo y que preguntaban por qué se hizo el cambio para nombrar a Israel Mendoza... no vamos a ventilar cosas que hizo o que dejó de hacer el pasado encargado, por respeto, pero desde el momento en que no se tuvo una ética, no puede seguir siendo responsable, entonces mejor que ni nos presionen”, dijo Gallardo Cardona con respecto a la destitución de Leobardo Aguilar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que no se va a hablar de lo mal que se actuó, pero hay un cambio que lleva a que se pueden mejorar muchas cosas.

Juzgó que la llegada del capitán les ayudará a mejorar la comunicación con la Secretaría de la Defensa Nacional.