"Nos pisotearon la casa de una manera brutal", reprocha Hervert; exige al gobernador "fajarse los pantalones"

Tras los hechos de vandalismo registrados la tarde del viernes en edificios públicos del Centro Histórico, sobre todo en la sede del Congreso del Estado ubicada en la Plaza de Armas, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, Rolando Hervert Lara, exigió investigar a fondo y aplicar justicia a quienes resulten culpables, a la vez que recomendó al gobernador "que se faje los pantalones" en esta situación.

"Los hechos acontecidos en el Congreso, así como daños en la Fiscalía y muy pocos en el Palacio de Gobierno, fueron hechos muy lamentables que deben ser investigados, pero que ahora sí se pongan a trabajar y hagan las cosas con prontitud, porque esto fue una ofensa a todas las y los potosinos", expresó.

"Nos pisotearon la casa de una manera brutal sin que haya llegado la policía; llegó después de una hora, la municipal llegó después de hora y media, dejando pasar estos actos reprobables. Esto es falta de autoridad y no estamos en un estado de derecho. Le exijo al señor gobernador, que se faje los pantalones".

Relató que el viernes él mismo estuvo en el Congreso hasta las 10:30 de la noche "haciendo presión al fiscal Federico Garza para que mandaran un representante del Ministerio Público a la Estatal y después de casi dos horas llegó. Ahora me informan que de cerca de 10 personas detenidas habían soltado a seis por presiones de los grupos a los que pertenecen estos delincuentes. Que hablaron al Ejecutivo para que los soltaran. Esto es realmente triste y da coraje que las autoridades actúen de esta manera".

Finalmente, Rolando Hervert dijo que los daños materiales "son importantes, pero es mayor el daño que le hicieron a un edificio histórico que hoy precisamente 6 de junio cumple 30 años de ser el lugar de las y los diputados, de ser el recinto del Poder Legislativo del Estado".

"Es más significativo el daño patrimonial que le hicieron al Centro Histórico, a la casa de todas las y los potosinos. Hay un seguro que tenemos ahí en el Congreso, que absorberá y pagará los daños materiales. Lo único que celebro es que no hubo víctimas, no hubo daños a las personas. Eso es lo más importante, pero el daño es un daño moral, un golpe a toda la sociedad por este tipo de agresiones que no se deben permitir y contra las cuales se debe actuar con mano dura".