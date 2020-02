Nuestro Centro ve "goliza" en sistema anticorrupción

Fiscalías y auditorías no son confiables porque finalmente están controladas por intereses políticos y no están en manos de ciudadanos, advirtió el presidente local de la organización civil Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi.

Luego de la comparecencia del presidente municipal, Xavier Nava Palacios, ante la Confederación Patronal de la República Mexicana, el dirigente de la organización civil explicó que en el actual sistema anticorrupción hay golizas de 20 goles a 1 o de 20 goles a 2, y eso es inverosímil, puesto que así está diseñado el esquema de control.

Explicó que se trata de situaciones que no deberían verse en el actual sistema anticorrupción y sin embargo y al hacerse manifiestas, hacen que la impunidad persista.

"La impunidad persiste porque el sistema fue creado para ello, y no es de sorprenderse el nivel de corrupción que es conocido, y mientras a las autoridades anticorrupción no les nazca ese espíritu de que los organismos sean ciudadanos, no se les puede pedir mejor resultado... no se le puede pedir agua al desierto".

El sistema está hecho para que no pase nada, pero habría confianza sólo si se trata de una fiscalía completamente autónoma y ciudadana.

Dijo que la política se ensucia en todos los sentidos, puesto que frecuentemente se pierde el espíritu ciudadano.