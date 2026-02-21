logo pulso
Nueva Alianza busca ser actor determinante en 2027

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Nueva Alianza busca llegar a la próxima elección no como un aliado subordinado, sino como un actor con capacidad de inclinar la balanza. Su dirigente estatal, Crisógono Pérez López, sostuvo que la fuerza política puede resultar determinante en un escenario de competencia cerrada y anticipó que el partido negociará desde el peso de su votación, no desde la marginalidad con la que suele etiquetársele.

El dirigente informó que prácticamente concluyeron la renovación de sus comités municipales, proceso que enfrentó desacuerdos internos en al menos una demarcación, pero que aseguró, está por resolverse. Con la estructura territorial casi completa, Nueva Alianza entra en fase de reorganización mientras observa el avance de la reforma electoral, cuyo contenido podría modificar las reglas de competencia y, por tanto, su estrategia de alianzas.

Pérez López confirmó que el objetivo es incrementar el número de presidencias municipales, regidurías y diputaciones. No descartó coaliciones, aunque dejó claro que competir solos es una alternativa viable. Recordó que en la elección pasada contendieron sin alianza y, según afirmó, obtuvieron una votación superior, lo que hoy les permite dijo evaluar acuerdos sin depender necesariamente de otra fuerza política.

