Nueva Prolongación de Avenida Salk mejora la movilidad y desarrollo al sur de la capital potosina

Este martes por la tarde fue inaugurada la prolongación de la Avenida Salk, una nueva vialidad de cinco kilómetros que conecta el Circuito Potosí con el Eje 122, y que ya se perfila como una ruta clave para mejorar la movilidad y el desarrollo urbano en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La obra, que incluye cuatro carriles, pavimento de concreto hidráulico, alumbrado LED, banquetas, guarniciones, señalética moderna e infraestructura hidráulica, permitirá reducir hasta en un 30% los tiempos de traslado en el sur y oriente de la ciudad. Además, contribuirá a descongestionar la carretera 57, una de las más transitadas del estado.

Durante el acto de apertura, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el recorrido inaugural, destacando que esta vialidad transformó un área antes abandonada en una vía funcional y segura. La nueva arteria se conecta también con la vía alterna sur, el puente hacia el Eje 122, Avenida Industrias y la zona de la CFE, facilitando el acceso a corredores industriales y residenciales.

