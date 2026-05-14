Nuevas casas acaban con área natural en Pozos

La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos informó que sí se analiza la posibilidad de impulsar un proyecto de Área Natural Protegida (ANP) para brindar refugio a la fauna silvestre del municipio y que, a la vez, permita equilibrar el crecimiento urbano acelerado que se registra en esta demarcación.

El área municipal, a cargo de Alejandro Leal Espinosa, resaltó que, de momento, se trata solamente de una posibilidad y no de un hecho concreto, pero se reconoció la importancia de tomar en cuenta esta idea en aras de un crecimiento ordenado y, sobre todo, ecológicamente equilibrado para el futuro de Villa de Pozos.

Gestión Ambiental dejó en claro que actualmente se estudia la viabilidad de este

tipo de acciones dentro de los planes de desarrollo, considerando distintos factores ambientales y territoriales que permitan fortalecer la conservación de los espacios naturales y que esto no choque con el ordenamiento urbano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí