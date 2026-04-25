Nuevas oficinas de la UAM de SGS causarán ahorro

El tesorero municipal de Soledad, José Guadalupe Pérez Zúñiga, informó que tras el traslado de las dependencias municipales, el Ayuntamiento se ahorrará más de 250 mil pesos en el pago de rentas de oficinas.

El funcionario sostuvo que aunque dicho gasto no es considerado dentro del presupuesto general, el ahorro de esta cantidad representará una disminución en el gasto.

No obstante, destacó que más que el ahorro, el objetivo del nuevo inmueble es mejorar los servicios y que la ciudadanía pueda realizar sus trámites en un solo punto.

Indicó que la nueva sede permitirá que diversas áreas municipales operen en un mismo edificio, lo que evitará traslados entre oficinas dispersas y reducirá tiempos de atención. Además, se prevé que cuente con mejores condiciones de infraestructura, como estacionamiento, accesibilidad para personas con discapacidad y espacios adecuados de espera.

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"El objetivo de esta obra es la concentración de todas las áreas para mayor comodidad para los usuarios, quienes podrán realizar distintos trámites en un solo lugar".

No obstante, aclaró que algunas dependencias permanecerán en sus ubicaciones actuales por razones operativas, como bibliotecas y oficialías del Registro Civil, debido a la necesidad de mantenerse cercanas a las colonias y comunidades donde prestan servicio.