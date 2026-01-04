logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Nuevo impuesto en EUA pegaría a remesas en SL

Paisanos deben pagar 1% del monto que envían a sus familias

Por Jaime Hernández

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Nuevo impuesto en EUA pegaría a remesas en SL

La entrada en vigor en Estados Unidos de un impuesto del uno por ciento a las remesas enviadas desde ese país al extranjero recortaría en más de diez millones de pesos el monto enviado por los potosinos que laboran allá.

De acuerdo a una estimación realizada por BBVA Research, el órgano de análisis económico y financiero del banco español, calcula en tres mil millones de dólares el pago que deberán hacer los mexicanos que envíen remesas a sus familias en México.

Sin embargo, el estudio destacó que como el impuesto aprobado el año pasado, aplica sólo a remesas enviadas en efectivo, money order o cheque, y como el 84 por ciento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos realizan operaciones en cuenta bancaria, tarjetas de crédito y de débito, muchos evitarían el pago del impuesto, por lo que este "no representa un riesgo para la balanza de pagos de México".

De acuerdo a cifras del Banco de México, hasta septiembre del año pasado, los paisanos potosinos enviaron a la entidad mil 515.5 millones de dólares. Si el impuesto hubiera estado vigente, se registraría un recorte de 15.1 millones de dólares a esa suma, en caso de que hubieran enviado esa cantidad por métodos gravados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El estado potosino ocupó, al tercer trimestre de este año, el décimo primer estado en la lista de entidades más beneficiadas por las remesas enviadas desde el vecino país.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela
    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

    SLP

    Pulso Online

    Unos 40 manifestantes se concentraron frente al Congreso del Estado

    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca
    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

    SLP

    Huasteca Hoy

    Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona

    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral
    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral

    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Ochoa Limón reconoció que enfrentan insuficiencia de personal

    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela
    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela

    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela

    SLP

    Pulso Online

    Junto con gobernadores de la 4T, señaló que "los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales"