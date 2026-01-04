Nuevo impuesto en EUA pegaría a remesas en SL
Paisanos deben pagar 1% del monto que envían a sus familias
La entrada en vigor en Estados Unidos de un impuesto del uno por ciento a las remesas enviadas desde ese país al extranjero recortaría en más de diez millones de pesos el monto enviado por los potosinos que laboran allá.
De acuerdo a una estimación realizada por BBVA Research, el órgano de análisis económico y financiero del banco español, calcula en tres mil millones de dólares el pago que deberán hacer los mexicanos que envíen remesas a sus familias en México.
Sin embargo, el estudio destacó que como el impuesto aprobado el año pasado, aplica sólo a remesas enviadas en efectivo, money order o cheque, y como el 84 por ciento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos realizan operaciones en cuenta bancaria, tarjetas de crédito y de débito, muchos evitarían el pago del impuesto, por lo que este "no representa un riesgo para la balanza de pagos de México".
De acuerdo a cifras del Banco de México, hasta septiembre del año pasado, los paisanos potosinos enviaron a la entidad mil 515.5 millones de dólares. Si el impuesto hubiera estado vigente, se registraría un recorte de 15.1 millones de dólares a esa suma, en caso de que hubieran enviado esa cantidad por métodos gravados.
El estado potosino ocupó, al tercer trimestre de este año, el décimo primer estado en la lista de entidades más beneficiadas por las remesas enviadas desde el vecino país.
