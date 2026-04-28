Nuevo órgano de transparencia tendría mismo personal de Cegaip

Los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) inventaron una forma de resolver todas las solicitudes de transparencia en contra de los peticionarios, según ellos, como una forma de no heredar trabajo al organismo civil que ya no será autónomo y que dependerá directamente del gobierno, a cuyos cargos aspiran algunos de los propios integrantes del actual grupo de comisionados, informó el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Explicó que ese organismo público, dejó de ser útil y genera más problemas que soluciones, porque técnicamente, no están procesando ninguna solicitud de información pública y alcanzaron acuerdos, pero solo para esconder información, como resolución definitiva.

Dijo que el presidente de la Cegaip, José Gerardo Navarro Alviso, quién recibe un salario mensual de 124 mil 356 pesos, encabezó el acuerdo que no permite a los peticionarios del acceso a la información que soliciten de cualquier institución pública.

Juzgó que el acuerdo pretende por resueltos los expedientes de solicitud tornados al organismo, de manera que al iniciar la reorganización del sistema de transparencia y acceso a la información, se llegue a la nueva instancia con todos los expedientes resueltos, aunque van en contra de los peticionarios.

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Advirtió que ese problema es todavía mayor, sí se considera que habrá quienes promuevan un juicio de amparo, de manera que traten de arrancar la información que se les negó, lo que supone la eternización de la búsqueda de información, si los jueces no resuelven medidas cautelares cuanto antes.