logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Fotogalería

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obligatorio que SLP tenga Atlas de Riesgo actualizado

Por Ana Paula Vázquez

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Obligatorio que SLP tenga Atlas de Riesgo actualizado

Las lluvias atípicas, las sequías prolongadas y otros efectos del cambio climático ya no son escenarios lejanos para San Luis Potosí. Ante ese contexto, el estado estará obligado a contar con un Atlas de Riesgo, una herramienta técnica que permita identificar amenazas naturales y climáticas, así como a las zonas y poblaciones más expuestas, con el objetivo de prevenir daños antes de que ocurran.

La medida surge a partir de una reforma a la Ley de Cambio Climático, aprobada por el Congreso local en octubre pasado, la cual establece que la planeación del territorio deberá basarse en escenarios de riesgo actuales y futuros derivados del impacto climático.

Los cambios a la ley, promovidos por la diputada Nancy Jeanine García Martínez, establecen que la información del Atlas de Riesgo estatal deberá armonizarse con el Atlas Nacional de Riesgo y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, para evitar que los datos sobre peligros, exposición y vulnerabilidad permanezcan aislados y, en cambio, se incorporen de manera efectiva en la toma de decisiones públicas.

El uso de estos instrumentos será obligatorio para la elaboración de programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y reglamentos de construcción, y también permitirá atender fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas, un problema que comienza a hacerse visible en distintas regiones del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Más allá del marco legal, la reforma busca evitar que obras públicas, fraccionamientos y comunidades sigan desarrollándose sin considerar riesgos que ya pueden identificarse. El Atlas de Riesgo se plantea así como una herramienta preventiva: anticipar el impacto del cambio climático para reducir pérdidas humanas, materiales y sociales.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela
    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

    Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

    SLP

    Pulso Online

    Unos 40 manifestantes se concentraron frente al Congreso del Estado

    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca
    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

    Dos jóvenes sufrieron amputaciones por pirotecnia en la Huasteca

    SLP

    Huasteca Hoy

    Ingresaron a los dos hospitales más importantes de la zona

    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral
    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral

    Quejas rebasan al Centro de Conciliación Laboral

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Ochoa Limón reconoció que enfrentan insuficiencia de personal

    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela
    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela

    Respalda RGC postura de Sheinbaum tras ataque de EU en Venezuela

    SLP

    Pulso Online

    Junto con gobernadores de la 4T, señaló que "los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales"