Obra de Seduvop quebró negocios en Carr. a Rioverde

Son pocos los negocios ubicados sobre la carretera a Rioverde que retomaron su actividad, a una semana de la inauguración del puente a la altura de la colonia Quintas de la Hacienda, la mayoría permanecen cerrados por la falta de solvencia económica tras un año sin ventas.

Javier Loredo, propietario de una mueblería, es de los pocos comerciantes que en estos casi 12 meses que tardó la obra no cerró su establecimiento, porque no tenía que pagar renta del local, de lo contrario argumentó que no habría durado ni dos meses abierto.

“Aquí afortunadamente es mío, pero aunque tenía abierto, si tres ventas tenía al mes, ya era mucho, porque en una semana no entraba nadie, tuve que quedarme con una persona, que me apoyara solo a la limpieza del lugar, ya no tenía cómo pagar a un empleado”, explicó.

Agregó que en ese periodo tuvo que reducir la fabricación de muebles, debido a que solo pudo mantener el sueldo de dos carpinteros.