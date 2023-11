Obra en el estadio 20 de Noviembre impulsa comercio

Comerciantes locales dicen beneficiarse de las remodelaciones que se hacen en el estadio de béisbol 20 de Noviembre, para adecuarlo previo al Congreso y Campeonato Charro, ya que los trabajadores se alimentan en los negocios aledaños.

“A mí en lo personal sí me beneficia, han estado viniendo personas de aquí del estadio, hasta la fecha no me han dicho nada si me quitarán o no, pero a mí me conviene que venga gente al torneo”, mencionó comerciante de la zona.

Otros locales que tienen negocios de comida también se han visto beneficiados por el aumento de personal que ha estado contribuyendo a las obras del estadio y esperan que las ventas suban durante el torneo.

En la calle de Coronel Romero, aledaña al estadio del 20 de Noviembre, se ubica también el Instituto Potosino del Deporte, y ambos están rodeados por una gran cantidad de negocios, en su mayoría de comida y abarrotes buscando generar ingresos.