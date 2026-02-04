Obra en laterales de la ´57 concluiría hasta abril

logo pulso
Por Samuel Moreno

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
La rehabilitación de las laterales de la carretera federal 57 avanza de manera favorable y podría quedar concluida durante el mes de abril, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria estatal explicó que los trabajos ya presentan avances sustanciales en ambos sentidos de la vialidad, tanto en el tramo correspondiente a Villa de Pozos como en el lado de la capital potosina, donde ya fue colocada la carpeta asfáltica en las laterales.

Detalló que, debido a la alta carga vehicular que registra diariamente esta arteria, las labores se han programado en horarios estratégicos para reducir afectaciones a la circulación, principalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, así como durante la noche.

Vargas Tinajero señaló que, si se mantiene el ritmo actual de ejecución, la obra podría ser entregada en un plazo aproximado de dos meses y medio, lo que permitirá mejorar de forma importante las condiciones de tránsito y la seguridad vial en una de las carreteras más transitadas de la zona metropolitana.

Reconoció que prácticamente todas las laterales presentaban un deterioro considerable; no obstante, precisó que los daños más severos se concentran del lado de San Luis Potosí, especialmente en el tramo que va de los ejes 106 al 114 y zonas posteriores.

La titular de la SEDUVOP añadió que el proyecto contempla la rehabilitación de poco más de 12 kilómetros en ambos sentidos de la carretera 57, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, destinada a atender una vialidad estratégica que registra un desgaste constante por el intenso flujo vehicular.

