"Obras de Seduvop causaron caída de árbol de 25 metros en Morales"

Christian Azuara, director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que las obras de construcción en el Parque de Morales impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) causaron la caída de un árbol de más de 25 metros en la mencionada zona.

"Ayer me mandaron un video de un árbol, muy grande, de más de 25 metros, donde se había caído y eso se debe a que se construyó un camino, donde muy seguramente dañaron la raíz y lo que hizo fue debilitar, es un árbol muy grande que simplemente por el de la lluvia no debió caer".

Explicó que este ejemplar no contaba con un diagnóstico de caída y puntualizó que hay tres árboles con riesgo de caída en el parque de Morales.

Ante esta situación instruyó al personal de Parques y Jardines para solicitar a los trabajadores de Seduvop la limpieza de la zona, pues señaló, se han registrado denuncias de suciedad, sin embargo, estas se encuentran en la zona aledaña de las obras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si no lo limpian entraremos nosotros, no deja de ser el Parque de Morales un tema del Ayuntamiento, no deja de ser un parque de que los que lo visitan, y si no se limpia entraremos nosotros en esa zona para poderlo rescatar, son pedazos de madera que la construcción ha ido generando, pero se ven muy mal al tema del público".

Asimismo, añadió que las recientes precipitaciones han favorecido al parque de Morales, lo cual, en conjunto con la reforestación de más de 2 mil árboles ha permitido el aprovechamiento de las lluvias de temporada en la zona.