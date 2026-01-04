logo pulso
Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Protestan en SLP contra intervención de EU en Venezuela

Observatorio Turístico levantó 3 mil encuestas entre visitantes

Por Rolando Morales

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
Durante 2025, el Observatorio Turístico Municipal del San Luis Potosí levantó más de 3 mil encuestas mediante 10 sondeos realizados en distintos momentos del año, principalmente durante periodos vacacionales, festividades y eventos incluidos en la agenda turística de la ciudad.

La información recabada permitió identificar patrones de visita, preferencias y comportamiento de quienes llegan al destino.

Los datos muestran diferencias claras según la temporada. En Semana Santa, el turismo religioso se consolidó como el principal motivo de viaje, al concentrar 32 por ciento de las visitas registradas, lo que confirma el peso que tienen las celebraciones religiosas dentro de la dinámica turística de la capital potosina.

 En contraste, durante el verano, el turismo cultural fue el factor dominante, con una preferencia del 66 por ciento entre las y los visitantes.

El análisis también arrojó variaciones en la estancia promedio. Mientras que en Semana Santa las personas turistas permanecieron más de cuatro noches en la ciudad, en la temporada de verano la estadía se redujo a un rango de dos a tres noches, un dato que permite dimensionar el tipo de consumo turístico y la demanda de servicios en cada periodo.

Actualmente, el Observatorio mantiene el seguimiento de la temporada vacacional de invierno, con el objetivo de ampliar el análisis comparativo anual y contar con más elementos para evaluar el comportamiento turístico y el desempeño del destino a lo largo del año.

