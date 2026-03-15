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Obtienen amparo contra Interapas

El organismo debe abastecerlos de agua y no cobrar por desabasto del líquido

Por Leonel Mora

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Obtienen amparo contra Interapas

Residentes del fraccionamiento Villas del Rosedal, ubicado al norte de la capital, habrían logrado ampararse en contra de los cobros de Interapas, luego que, desde hace semanas, no tienen abasto del líquido en la zona a través de la red pública.

La resolución emitida por el Juzgado 3 de Distrito decretó la suspensión de oficio y de plano para efectos de que, de inmediato, "se suministre el servicio público de agua potable a la parte quejosa de forma regular, y se surta el líquido vital proporcional a la cantidad esencial mínima, es decir, 50 litros diarios por persona, en su domicilio".

El documento hace referencia a una vivienda situada en la avenida San Carlos del fraccionamiento en cuestión. De acuerdo con informes de vecinos, ya suman cuatro personas que han buscado el amparo de la justicia federal y al menos en dos casos, este recurso se resolvió a favor de los ciudadanos.

El amparo también ordena que "no se hagan efectivos los cobros dirigidos al quejoso en los periodos en que no haya gozado del servicio de suministro de agua". Además, se emplazó al Interapas a que, en el plazo de tres días, realice acciones de revisión, diagnóstico y reparaciones a la red hídrica para garantizar el abasto al domicilio del quejoso.

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El organismo operador, en un plazo de 24 horas, deberá entregar un informe sobre el cumplimiento de la suspensión, en cuanto al suministro de agua, y de tres días el informe sobre la red hidráulica y sus condiciones.

La concesión del amparo ya circula en grupos vecinales de El Rosedal y se busca que más personas se interesen en este recurso como medida de presión para resolver, de fondo, el desabasto de agua en este sector.

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