El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Ofertan falsos glucómetros "indoloros"

Son equipos fraudulentos que se promocionan en redes sociales

Por Leonel Mora

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
Personas que viven con diabetes en San Luis Potosí, advirtieron de glucómetros "indoloros" que se ofertan en redes sociales y páginas web fraudulentas, aparatos que no han sido evaluados ni autorizados por instancias gubernamentales de salud.

En internet son visibles las alertas sanitarias emitidas en diversos países latinoamericanos al menos desde mediados del año pasado, pero en el caso de nuestro país, en la página oficial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no se halló referencia de alguna alerta relacionada con el tema.

En redes sociales se siguen publicitando glucómetros de marcas como "Glucomax", "Accu-Check", "Omron" y otras, que prometen medir la glucosa en la sangre sin necesidad de pinchar los dedos para extraer una gota de sangre gracias a una "tecnología láser de origen alemán" o japonés, oferta que resulta muy atractiva para personas diabéticas que, prácticamente todos los días, deben monitorear sus nivel de glucosa.

Estos aparatos se publicitan en plataformas que, aparentemente, venden miles de productos y ofrecen "envíos a todo México", con "garantía de 60 días" y otras ventajas, pero que han sido creadas recientemente.

En el mejor de los casos, quienes pagan por el glucómetro indoloro reciben un oxímetro que, en efecto, funciona, pero no para medir la glucosa en la sangre. En videos de plataformas como YouTube, diversos especialistas acreditados en el tratamiento de la diabetes advierten sobre el engaño de estos aparatos que ofrecen, incluso, seguimiento de la salud por medio de aplicaciones inexistentes para teléfonos móviles.

    SLP

    Martín Rodríguez

    El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.

    SLP

    Redacción

    Talleres y pláticas en penales del estado.

    SLP

    Redacción

    Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

    SLP

    Redacción

    Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.