Ofrecerá tres carreras más el ITESM en SLP

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey anuncia la creación de tres carreras para el Campus San Luis Potosí.

Las carreras nuevas son Licenciatura en Comunicación y Producción Digital, Arquitectura y Tecnologías Computacionales.

Las carreras se suman a la oferta que ya ofrece el campus, a la que se han venido agregando diversas carreras a lo largo de los años.

De manera paralela, el Tec de Monterrey campus San Luis Potosí concluyó el curso de Inteligencia Artificial (IA) dirigido a profesionales del periodismo y la comunicación. El programa, impartido por Enrique Cortés, líder del Hub de Inteligencia Artificial del Tecnológico de Monterrey, tuvo como objetivo acercar a los participantes al potencial de esta tecnología en su labor periodístico.

Marco Edgar Vargas Herrada, director general del campus, advirtió que la IA es relevante porque está reconfigurando la comunicación, la innovación y diversos ámbitos de la vida pública y por ello consideró necesario aprovechar esta tendencia, recordando la visión histórica del Tec de Monterrey de anticiparse al futuro a través de la educación.

Celebró el interés de los participantes por involucrarse en temas que fortalecen su práctica profesional.

Luego anunció el crecimiento y renovación del campus, el cual incluye la apertura de tres nuevas carreras a partir de agosto de 2026: Comunicación y Producción Digital, Arquitectura y Tecnologías Computacionales, reforzando el compromiso de la institución con el desarrollo y la educación en la región.