Ofrecerán tarifa preferencial en hospedaje y transporte

Con la mira puesta en fortalecer la afluencia de visitantes a sus principales celebraciones y actividades culturales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, formalizó un convenio de colaboración con el hotel City Express by Marriott, ubicado en la Zona Industrial, mediante el cual se ofrecerán tarifas preferenciales de hospedaje y transporte gratuito para quienes asistan a eventos en el municipio.

El acuerdo contempla el servicio de traslado Hotel–Soledad–Hotel, una medida que busca facilitar la movilidad de turistas y participantes en actividades de alto impacto como la Feria Nacional de la Enchilada, el Carnaval de Soledad 2026, Xantolo, la Ruta del Vino y la Enchilada, así como encuentros deportivos y culturales programados a lo largo del año.

De acuerdo con información del gobierno municipal, la estrategia responde a la necesidad de mejorar las condiciones logísticas para los visitantes, considerando que gran parte de la oferta hotelera se concentra en zonas cercanas al corredor industrial de la zona metropolitana.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de alianzas permiten ampliar la proyección de Soledad como un destino atractivo dentro del área conurbada, al tiempo que se generan condiciones para una mayor derrama económica durante eventos que forman parte de la identidad local.

La firma del convenio se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer la actividad turística del municipio, mediante la colaboración con el sector privado y la promoción de festividades que año con año concentran a miles de asistentes.