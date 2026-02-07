logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ofrecerán tarifa preferencial en hospedaje y transporte

Por Samuel Moreno

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecerán tarifa preferencial en hospedaje y transporte

Con la mira puesta en fortalecer la afluencia de visitantes a sus principales celebraciones y actividades culturales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, formalizó un convenio de colaboración con el hotel City Express by Marriott, ubicado en la Zona Industrial, mediante el cual se ofrecerán tarifas preferenciales de hospedaje y transporte gratuito para quienes asistan a eventos en el municipio.

El acuerdo contempla el servicio de traslado Hotel–Soledad–Hotel, una medida que busca facilitar la movilidad de turistas y participantes en actividades de alto impacto como la Feria Nacional de la Enchilada, el Carnaval de Soledad 2026, Xantolo, la Ruta del Vino y la Enchilada, así como encuentros deportivos y culturales programados a lo largo del año.

De acuerdo con información del gobierno municipal, la estrategia responde a la necesidad de mejorar las condiciones logísticas para los visitantes, considerando que gran parte de la oferta hotelera se concentra en zonas cercanas al corredor industrial de la zona metropolitana.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de alianzas permiten ampliar la proyección de Soledad como un destino atractivo dentro del área conurbada, al tiempo que se generan condiciones para una mayor derrama económica durante eventos que forman parte de la identidad local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La firma del convenio se enmarca en una serie de acciones orientadas a fortalecer la actividad turística del municipio, mediante la colaboración con el sector privado y la promoción de festividades que año con año concentran a miles de asistentes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes
    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

    Inicia FUNI 2026 con expectativa de 10 mil estudiantes

    SLP

    Redacción

    La Feria de Universidades Interactiva

    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP
    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

    Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

    SLP

    Redacción

    Protección Civil coordina acciones con escuelas, bomberos y CFE

    Colocan concreto hidráulico en Abastos
    Colocan concreto hidráulico en Abastos

    Colocan concreto hidráulico en Abastos

    SLP

    Redacción

    Obra vial en el Camino a la Libertad Incluye drenaje y banquetas.

    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad
    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

    Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

    SLP

    Redacción

    Anuncian nuevo edificio y laboratorios especializados.