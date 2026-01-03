Operativo "Año Nuevo Seguro" reporta saldo blanco
En la celebración de año nuevo, el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que la Base de Operaciones Mixtas desactivó tres bailes callejeros y siete fiestas en la vía pública, a manera de resguardar la integridad de las personas.
Todos los eventos que se desarrollaban de manera irregular, ocurrieron a lo largo de la noche del 31 de diciembre del 2025 y hasta la madrugada del 2 de enero de 2026.
El ayuntamiento informó que mantuvo vigilancia permanente y atención inmediata a reportes ciudadanos durante los últimos días del año, sin incidentes relevantes.
El operativo "Año Nuevo Seguro" concluyó con saldo blanco y sin incidentes relevantes, como resultado del trabajo preventivo desplegado del 31 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, que tuvo por objetivo evitar incidentes que comprometan la integridad de la ciudadanía durante los festejos de fin de año y comienzo del año nuevo.
El operativo incluyó 209 recorridos de vigilancia en distintas colonias y 241 acciones de proximidad y vigilancia en áreas recreativas, comercios y escuelas. La corporación proporcionó más de 20 auxilios ciudadanos por diversas situaciones de riesgo o donde se requirió la presencia de la autoridad, además se efectuaron 61 consultas a personas y 60 consultas a vehículos en Plataforma México, como parte de las acciones de prevención y disuasión del delito.
A lo largo de ese proceso, la corporación procesó dictámenes de 26 personas detenidas, de las cuales 17 arrestos correspondieron a faltas administrativas, y 57 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP); también aseguraron 18 dosis de metanfetaminas, 5 bolsas con marihuana y localizaron un vehículo y dos motocicletas con reporte de robo vigente.
Las labores se llevaron a cabo con el apoyo del dispositivo "BOMI" (Base de Operaciones Mixtas), en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, además del grupo "Panteras", lo que permitió mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad durante las celebraciones.
