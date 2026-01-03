Operativo detectó 5 conductores ebrios

De acuerdo con el informe de seguridad de fin de año, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que el operativo Conducción Segura, registró la detección de 5 conductores en estado de ebriedad y 17 con aliento alcohólico durante los últimos días del año en la capital potosina.

En la totalidad de los casos se activaron los protocolos de resguardo, consistentes en contactar a familiares para que las y los conductores, regresaran de manera segura a sus hogares, sin que se reportaran accidentes asociados a estas intervenciones.

Estas acciones formaron parte del despliegue de seguridad implementado durante la temporada decembrina, el cual incluyó también el Operativo Cohetón 2025, que dejó como saldo el aseguramiento de 383.7 kilogramos de pirotecnia en distintos puntos de la ciudad, como medida preventiva para reducir riesgos a la población.

Los decomisos de pirotecnia se realizaron los días 24, 30 y 31 de diciembre, fechas autorizadas para la venta de estos productos, y se derivaron de irregularidades como la comercialización de pirotecnia prohibida, la venta de cantidades mayores a las permitidas, la falta de permisos vigentes y el incumplimiento de cartas compromiso por parte de los vendedores.

El Operativo Cohetón se desplegó en los cinco cuadrantes de la ciudad mediante células interinstitucionales integradas por Protección Civil Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Civil Estatal, Guardia Municipal, Policía Vial y Protección Civil Estatal, lo que permitió una cobertura simultánea en diversas zonas de la capital.

La pirotecnia asegurada, fue trasladada al polvorín correspondiente y posteriormente entregada a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción conforme a la normatividad vigente. De manera paralela, las autoridades reportaron saldo blanco en bares y antros que operaron con horario extendido durante las primeras horas del año, resultado de los operativos de supervisión y seguridad implementados en coordinación con la Dirección de Comercio Municipal.