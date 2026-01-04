Organismos autónomos, con aumentos mínimos

La Ley de Egresos del Estado de San Luis Potosí para 2026 prevé un alza en los recursos para los organismos autónomos; sin embargo, al comparar las cifras del año pasado, se advierte que el crecimiento es moderado y focalizado, sin modificar de fondo las desigualdades presupuestales que arrastran varias instituciones.

En términos generales, el presupuesto total para estos organismos pasó de 4 mil 909.7 millones de pesos en 2025 a 5 mil 679.9 millones de pesos en 2026, lo que representa un aumento de 114.9 millones de pesos, equivalente a un crecimiento nominal cercano al 2.3 por ciento. El ajuste, aunque positivo, resulta limitado frente a las presiones operativas y financieras que enfrentan distintos entes autónomos.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí concentró la mayor parte de los recursos. Para 2026 recibirá 2 mil 878 millones de pesos, frente a los 2 mil 805.3 millones de pesos del año previo. El incremento, si bien relevante en términos absolutos, mantiene abierta la discusión sobre la suficiencia presupuestal para atender matrícula, infraestructura y compromisos laborales.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) registró uno de los aumentos más notorios, al pasar de 244.7 millones de pesos en 2025 a 278.5 millones de pesos en 2026, en la antesala del proceso electoral de 2027. El Tribunal Electoral del Estado, incrementó su presupuesto de 31 millones a 32.5 millones de pesos, ajuste que contrasta con el crecimiento sostenido de su carga jurisdiccional.

Otros organismos reflejan incrementos marginales o un claro estancamiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos pasó de 47.4 millones de pesos a 49.4 millones. En tanto, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública mantuvo sin cambios su presupuesto en 25 millones 60 mil pesos.

Situación similar enfrenta el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que conserva una asignación de 56 millones 68 mil 685 pesos para ambos ejercicios fiscales, sin incremento alguno, aun cuando su carga de asuntos continúa en aumento. Por su parte, la Fiscalía General del Estado mantiene intacto su presupuesto en 1 mil 400 millones de pesos, pese a los retos persistentes en materia de seguridad y procuración de justicia.