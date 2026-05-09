Padres de familia rechazan fin de clases anticipado

Madres y padres de familia advirtieron afectaciones académicas y complicaciones en la organización familiar tras el anuncio del cierre anticipado del ciclo escolar en San Luis Potosí, al considerar que la medida fue tomada sin evaluar el impacto que tendría en estudiantes y familias trabajadoras.

Una madre de familia de la Escuela Primaria Maestros Potosinos Ilustres señaló que la reducción de casi seis semanas de clases obligará al personal docente a acelerar contenidos y recortar

programas académicos para intentar concluir los temas

pendientes antes del fin del ciclo escolar.

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"Para mí es una medida que no se pensó mucho. No pensaron en todas las partes que iban a verse afectadas con esta decisión", declaró. La madre consideró que la presión por concluir el temario provocará una sobrecarga de tareas y un deterioro en el rendimiento escolar, principalmente entre estudiantes que ya presentan dificultades académicas.

"Va a haber muchísima tarea para lograr acabar los temas y eso sí va a afectar el rendimiento de los niños.

Hay alumnos que de por sí no van al 100 y con esta medida

todavía se van a ver más afectados", expresó. Además del

impacto académico, señaló que el cambio repentino también

altera la dinámica de madres y padres de familia que

organizan con anticipación vacaciones, permisos laborales o

actividades para el cuidado de sus hijos durante el verano

mientras continúan trabajando.

"Nosotros nos organizamos para pedir vacaciones o buscar

actividades para los niños mientras seguimos laborando. Con esta medida sí nos afecta", comentó la madre de familia.

La entrevistada insistió en que el cierre anticipado del ciclo

escolar no fue planeado a conciencia, y advirtió que las

consecuencias terminarán reflejándose directamente en las y los estudiantes.