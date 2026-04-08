logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Padrón de deudores se mantiene actualizado

Por Samuel Moreno

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Padrón de deudores se mantiene actualizado

En San Luis Potosí, el padrón de deudores alimentarios se mantiene bajo criterios de confidencialidad y actualización constante, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

En medio del interés público por conocer el funcionamiento de este registro, la magistrada aclaró que, a diferencia de otras entidades del país donde estos listados pueden ser consultados abiertamente, en la entidad potosina el acceso está limitado exclusivamente a las partes involucradas en cada caso, debido a la protección de datos personales.

Zarazúa Martínez explicó que el padrón opera de manera dinámica, ya que las personas son incorporadas cuando incumplen con el pago de pensión alimenticia, pero también pueden ser retiradas una vez que regularizan su situación jurídica.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga
    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga

    Gobierno destaca condiciones del Parque Japonés en Tangamanga

    SLP

    Redacción

    Autoridades resaltan afluencia

    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP
    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

    Anuncian inversión de 390 mdp en seguridad para SLP

    SLP

    Redacción

    SLP destina 390 mdp a seguridad pública en 2026

    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP
    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

    Abren convocatoria tecnológica para jóvenes mujeres en SLP

    SLP

    Redacción

    Programa ofrece formación digital a adolescentes de 15 a 17 años

    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales
    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

    FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

    SLP

    Redacción

    Patronato responde a señalamientos y niega pagos pendientes