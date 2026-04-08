Padrón de deudores se mantiene actualizado

En San Luis Potosí, el padrón de deudores alimentarios se mantiene bajo criterios de confidencialidad y actualización constante, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Poder Judicial, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

En medio del interés público por conocer el funcionamiento de este registro, la magistrada aclaró que, a diferencia de otras entidades del país donde estos listados pueden ser consultados abiertamente, en la entidad potosina el acceso está limitado exclusivamente a las partes involucradas en cada caso, debido a la protección de datos personales.

Zarazúa Martínez explicó que el padrón opera de manera dinámica, ya que las personas son incorporadas cuando incumplen con el pago de pensión alimenticia, pero también pueden ser retiradas una vez que regularizan su situación jurídica.