Pagará Congreso deducible por volcadura de auto asignado a "El Mijis"; planean "candados" para uso de unidades oficiales

El deducible del automóvil volcado en el que viajaba el diputado Pedro César Carrizales Becerra, correrá a cargo del Congreso del Estado, informó Héctor Mauricio Ramírez Konishi, congresista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En días anteriores el legislador independiente sufrió un accidente en la carretera a México, tras presuntamente acudir a un tratamiento para combatir el cáncer.

Ramírez Konishi explicó que al no haber una intencionalidad de Carrizales Becerra en el incidente, el Poder Legislativo local absorberá el deducible "como lo haría con cualquiera de los otros compañeros diputados".

Reveló que no existe ninguna norma que limite el uso de la unidad motora para atender en este caso un asunto de salud, mientras no se lleve a cabo ningún procedimiento prohibido en la ley, como actos anticipados de campaña, entre otras actividades.

Por separado, Vianey Montes Colunga, presidenta de la Mesa Directiva, reconoció la necesidad de establecer un reglamento sobre el uso de los bienes asignados por el Congreso del Estado a los legisladores.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que si bien no había nada que le impidiera a Carrizales Becerra usar el auto para atender un problema de salud, se analizará la posibilidad de cómo restringir y en qué casos se puede utilizar el vehículo.

"A mí también me entregaron un vehículo como a los 27 diputados y no nos entregaron ningún reglamento. De verdad no me quiero ver ignorante, pero creo que no existe (un reglamento)", comentó.

Admitió que el Congreso del Estado deberá trabajar de forma urgente en un reglamento en la materia, sobre todo, ante el inicio del período electoral, en aras de evitar que "ningún miembro del Congreso, ningún familiar ande utilizando los vehículos para uso de otro tipo, que no tenga que ver con la agenda legislativa".