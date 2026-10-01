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PAN: no ganaremos golpeando a Gallardo

El dirigente respaldó a Galindo y sostuvo que el partido debe buscar apoyo con propuestas

Por Redacción

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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PAN: no ganaremos golpeando a Gallardo
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      El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero afirmó que su partido no ganará la simpatía de los ciudadanos mediante ataques al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, sino presentándose como una opción con propuestas para San Luis Potosí.

      Durante su visita a la capital potosina con motivo del informe del alcalde Enrique Galindo Ceballos, fue cuestionado sobre el Partido Verde y la declaración del presidente municipal de asumirse como antigallardista.

      "Mira, en el PAN nosotros no somos anti-nada. Nosotros somos pro-México, aquí somos pro-San Luis Potosí, somos pro-Enrique Galindo", respondió.

      El líder panista sostuvo que tienen medido que golpear políticamente al mandatario estatal no les permitirá obtener el respaldo ciudadano.

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      "No va a ser golpeando al gobernador de aquí, ni quizá en ningún otro lugar", dijo al explicar cómo buscarán ganar la simpatía de la gente.

      Señaló que el PAN debe mostrar a sus integrantes como una alternativa que también busca aportar al estado.

      "Nosotros tenemos que saber mostrarnos como otra opción, como mujeres, como hombres, que también queremos proponer para el bien de San Luis Potosí", expresó.

      "Esa va a ser nuestra línea, no va a ser a ver a quién le damos de golpes, va a ser proponer", afirmó.

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