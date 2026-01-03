Panaderías listas para la demanda de roscas

En el camino de Melchor, Gaspar y Baltasar, panaderos trabajan a todo vapor para tener listas las roscas de Reyes que con toda seguridad partirán los días 5 y 6 de enero como parte de la tradición de buscar el patrocinador de los tamales del Día de la Candelaria, ambas, celebraciones propias de la Pascua de la Navidad.

Hace algunos días que el panadero Chopper Gerardo Pérez Covarrubias calienta los hornos para agregar ingredientes diversos que van modificando cada año las roscas de Reyes.

Con soluciones creativas, prepara rellenos de cajeta, de manera que acompañen el sabor el pan y de los agregados de dulce.

Otra propuesta es la rosca de reyes basada en la crema irlandesa, que poco a poco se ha convertido en una tradición porque según Pérez Covarrubias, ha ofrecido una inmensa versatilidad que le permite jugar con los sabores y las frutas, independiente a los accesorios tales como los anillos los dedales y los niños dioses.

Además la crema irlandesa, es posible rellenar la rosca de mermeladas, y por ejemplo el panadero chopper considera que las más solicitadas según la modernización del producto, son las que saben a zarzamora y a fresa, como las alternativas que han ganado mayor popularidad.

Las roscas de nuez también exigen una preparación diferente y lo tanto, ofrecer el producto a los clientes exigentes también involucra que más o menos el trabajo del panadero se compare con el de un restaurante donde todos los consumidores piden un platillo diferente, a veces con sal, de vez en cuando más azucarado.

, se suman aquellos que le entran a la onda fit y quieren productos con bajo contenido de grasa y de azúcares, y lo mismo sucede con las roscas de Reyes, pero con el agregado de la exigencia de sabores que rompan con la preparación tradicional de un pan saborizado y recubierto relleno de niños dioses de dales y anillos, como los que recuerda que son elaborados de harinas congeladas y que están disponibles con toda su carga química en las tiendas de autoservicio, es decir muy alejadas de las recetas artesanales.

El arte de la rosca también incluye que los comensales ni siquiera se den cuenta dónde vienen las figuras que los comprometerán para la tamaliza del 2 de febrero.

Por lo pronto, el panadero Chopper ya prepara las vainillas, las harinas, jaleas, huevo, básculas y medidas para una rosca artesanal que, dice, ya no se encuentra en cualquier lado.