Panistas prometen impedir "congeladora" a denuncias de Nava

Diputados del PAN en el Congreso del Estado aseguraron que estarán atentos a la evolución de las denuncias formales de la alcaldía capitalina por anomalías de la pasada administración, para que las instancias de justicia y auditoría a las que se recurrió no las "congelen". Aparte, el presidente estatal de Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, afirmó que el alcalde de San Luis Potosí "tiene todo el respaldo" de la dirigencia blanquiazul.

Tanto José Antonio Zapata Meraz como Rubén Guajardo Barrera, coincidieron en que para atender las denuncias contra la pasada administración de Ricardo Gallardo Juárez existen ahora dos organismos autónomos que son la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales habrá que esperar resultados en los procesos de investigación.

Juzgaron que el actual presidente municipal capitalino está haciendo lo correcto al señalar presuntas irregularidades encontradas, y se dijeron partidarios de la transparencia, honestidad, legalidad y buen uso de los recursos públicos que deben caracterizar a toda administración gubernamental.

Señalaron que desde el Congreso del Estado estarán dando seguimiento al tema y buscando que no se congele en las instancias de justicia respectivas. Los legisladores panistas sostuvieron que el alcalde Xavier Nava Palacios está obligado a denunciar lo anómalo de pasadas administraciones para no ser parte de las irregularidades, sin embargo, esto no debe distraerlo de su principal deber que es atender las necesidades de servicios y de gobernabilidad de la ciudad capital.

Además, dijeron que estarán atentos a que esta lucha contra la corrupción se dé no solamente en el municipio de la capital, sino en los 58 municipios y en los tres poderes del estado, incluyendo al Legislativo.

En entrevista, el dirigente estatal panista dijo por su parte que el partido estará atento a los tiempos y los dictámenes de las instancias de justicia a las que recurrió Nava Palacios, "por lo que hay que esperar". El jefe estatal panista expresó que el presidente muncipal "tiene todo el respaldo de esta dirigencia".