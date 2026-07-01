Para atender a periodistas se crea comisión especial

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Una comisión especial para atender a periodistas fue creada en el Congreso del Estado, en un contexto de tensión entre el Legislativo y el gremio y con su incorporación aprobada en una sesión extraordinaria en la que el tema fue añadido de último momento al orden del día.

La decisión se concretó a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), lo que permitió que el dictamen fuera discutido y avalado en el Pleno pese a no haber sido difundido previamente en los tiempos habituales del órgano interno.

El nuevo órgano quedó integrado por la diputada del PVEM Dolores Robles Chairez, quien asumirá la presidencia de la comisión, Sara Rocha Medina del PRI, y los diputados Héctor Serrano Cortés también del PVEM y Marco Antonio Gama Basarte de Movimiento Ciudadano.

El diputado Héctor Serrano sostuvo que la creación de esta comisión deriva de una solicitud realizada por una periodista, aunque no ofreció detalles sobre el planteamiento. Por su parte, el diputado Rubén Guajardo afirmó que su integración responde a acuerdos políticos entre fuerzas legislativas y aseguró que pudo haberse conformado desde el inicio de la Legislatura, pero fue aplazada por la distribución de espacios entre las mayorías.

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