Paro en venta de cerveza, decisión de comerciantes: Andrade Córdova

No se ha decretado una 'ley seca' por lo tanto no se tienen facultades de sancionar a los expendedores de bebidas alcohólicas siempre y cuando éstos cuenten con los con los permisos correspondientes, señaló Gabriel Andrade Córdova, director de Comercio municipal.

Dicha información surgió luego de que algunas tiendas de conveniencia colocarán anuncios en sus establecimientos de que el 6 de mayo era el último día para realizar la compra de bebidas embriagantes.

Al respecto, señaló que dicha medida fue tomada por los empresarios de forma particular sin que la autoridad lo haya establecido, pese a esto, manifestó que en caso de que se decidiera decretar una "Ley Seca" tendría que ser el Gobierno del Estado el que anunciará la medida e impusiera las sanciones correspondientes.

"Está situación no se ha dado, que los empresarios tomen la decisión de cesar la venta de bebidas alcohólicas es una decisión de la iniciativa privada tras considerar que puede ser una buena estrategia para evitar el Covid-19 y se agradece, pero al no ser una orden del municipio no se cuenta con la facultad de sancionar", señaló.