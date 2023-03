Pasarían de organizador a “invitado”

Aunque mediante un comunicado Tradiciones Potosinas anunció que la Secretaría de Cultura será la encargada de la organización de la Procesión del Silencio luego de 70 años de la llevarla a cabo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que seguirán en colaboración, sumando a los ayuntamientos de Soledad y la capital del estado.

Negó que existiría una ruptura con Tradiciones Potosinas, “para nada, luego se piensan cosas que no son, los estamos invitando a que sean parte de esta temática, a crecer esta procesión para que sean la número uno del mundo. No lo hubieran podido lograr solos: en 70 años no se ha logrado”, expuso.

Agregó que para el próximo año se invitará a institutos y escuelas públicas y privadas a que participen con su propia cofradía con la finalidad de aumentar el número de 30 a 60, asimismo, atraerán a gente de España que colabora en las procesiones de dicho país para conocer la potosina.

Con respecto a la renta de las sillas, el mandatario explicó que estas solo se cobrarán en caso de que Tradiciones Potosinas continúe colaborando, ya que, de ahí generan sus ingresos, en caso de que sea solo el gobierno del estado, las sillas serán gratuitas.