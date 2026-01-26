PC alerta por frío y fuertes vientos
El área de Protección Civil de Villa de Pozos advirtió desde ayer que la presencia del frente frío número 30 en esta demarcación ya ha generado rachas fuertes de viento y que se esperan descensos importantes de temperatura para este lunes, por lo que se deben extremar precauciones para proteger, especialmente, a la población vulnerable.
Para este lunes, los servicios de predicción del clima apuntaban a una mínima de un grado Celsius y una máxima de 18 en la misma escala. Para el resto de la semana, aunque las condiciones pueden variar, se prevén mínimas hasta de cero grados Celsius y máximas que pueden llegar a los 25 grados Celsius.
Ante las ráfagas de viento, Protección Civil recomendó asegurar techos, láminas, lonas, anuncios y objetos sueltos en azoteas, así como evitar transitar o permanecer cerca de árboles, postes, cables o estructuras inestables. Al conducir, será vital extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas, especialmente en zonas con tolvaneras.
En cuanto a las bajas temperaturas, se pide a la población abrigarse adecuadamente poniendo especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.
