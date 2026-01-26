logo pulso
PC alerta por frío y fuertes vientos

Por Leonel Mora

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
El área de Protección Civil de Villa de Pozos advirtió desde ayer que la presencia del frente frío número 30 en esta demarcación ya ha generado rachas fuertes de viento y que se esperan descensos importantes de temperatura para este lunes, por lo que se deben extremar precauciones para proteger, especialmente, a la población vulnerable.

Para este lunes, los servicios de predicción del clima apuntaban a una mínima de un grado Celsius y una máxima de 18 en la misma escala. Para el resto de la semana, aunque las condiciones pueden variar, se prevén mínimas hasta de cero grados Celsius y máximas que pueden llegar a los 25 grados Celsius.

Ante las ráfagas de viento, Protección Civil recomendó asegurar techos, láminas, lonas, anuncios y objetos sueltos en azoteas, así como evitar transitar o permanecer cerca de árboles, postes, cables o estructuras inestables. Al conducir, será vital extremar precauciones, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas, especialmente en zonas con tolvaneras.

En cuanto a las bajas temperaturas, se pide a la población abrigarse adecuadamente poniendo especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

